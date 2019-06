Vrouw bevalt in trein, baby ontvangt bijzonder cadeau

De trein van Galway naar Dublin had dinsdag een wel heel opmerkelijke verklaring voor de 80 minuten vertraging: er was een vrouw bevallen in de trein. Haar baby kreeg vervolgens een heel bijzonder cadeau van Irish Rail, de spoorwegmaatschappij.

De baby mag namelijk 25 jaar lang gratis met de trein reizen!

Is er een dokter in de zaal?

Een treinmedewerkster schrok dinsdag van geschreeuw uit het toilet. Toen ze ging kijken, trof ze een jonge vrouw aan die aangaf dat ze dacht dat ze aan het bevallen was. De medewerkster trok meteen aan de bel en vroeg via de intercom of er toevallig verpleegkundigen of artsen in de trein zaten. Gelukkig waren er 2 verpleegkundigen en een huisarts beschikbaar, die meteen kwamen aangerend. Andere reizigers hielden jassen voor, zodat de vrouw wat privacy had.

Cadeau

De bevalling verliep wat chaotisch, maar na 20 minuten kwam een gezonde baby ter wereld. De kersverse moeder en haar baby zijn toen direct naar het ziekenhuis gebracht. De spoorwegmaatschappij heeft vervolgens het bijzondere cadeau gegeven. Ook bedankte Irish Rail alle inzittenden die de moeder hadden bijgestaan.

