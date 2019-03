Vrouw (26) bevalt met hulp van YouTube-video en overlijdt

Een kind baren is een prestatie op zich, helemaal als je er alleen voor staat. Een 26-jarige vrouw uit India durfde uit schaamte voor haar zwangerschap niet naar het ziekenhuis en probeerde met behulp van YouTube-video’s te bevallen.

Helaas werd de bevalling de kersverse moeder én haar baby fataal.

Buren zagen bloed

De moeder overleed aan haar bloedingen, haar baby overleefde de verwondingen na de bevalling niet. Het drama werd ontdekt toen buren bloed uit het appartement van de vrouw zagen komen, schrijft de The Times of India. Ze alarmeerden de huisbaas en die ontdekte dat de vrouw het appartement voor haar bevalling gehuurd had. Ze wilde daar in haar eentje bevallen, met enkel hulp van de instructievideo’s die ze op YouTube vond.

Schaar, mes en draad

“We vonden haar telefoon en zagen dat ze aan het kijken was naar een filmpje met de naam ‘Hoe kun je zelf bevallen’. Ook vonden we soortgelijke zoekacties op YouTube”, vertelt een woordvoerder van de Indiase politie aan de krant. De Hindustan Times meldt dat de politie een schaar, mes en draad naast de vrouw aantroffen. De politiewoordvoerder kan niet bevestigen wat de exacte reden was van het huren van het appartement en wat er precies gebeurd is. Ook de familie van de vrouw wil niks kwijt over de gebeurtenis.

Bron: Hindustan Times & Lindanieuws. Beeld: iStock