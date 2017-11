Vrouw bevalt in 4 minuten: "Opeens hadden we haar in onze armen"

Het is een droom van vele zwangere vrouwen: heel snel bevallen. Een Belgisch koppel spant werkelijk de kroon.

De vrouw beviel namelijk thuis in 4 minuten van een dochter. Zo vertelt de trotse vader Tom: “In de nacht van 31 oktober op 1 november maakte mijn vrouw me om 3.48 uur wakker en om 3.52 uur hadden we Finn in onze armen.”

Daar is ‘ie al

Moeder Nicole kon amper geloven wat er gebeurde. Ook haar zoontje Xander is razendsnel ter wereld gekomen. Ze wilde nog naar het ziekenhuis toen ze weeën had, maar het was al snel gebeurd. Tom: “Toen dachten we dat er na het breken van het water nog wel wat tijd was om enkele spullen bij elkaar te zoeken, maar dat bleek een miscalculatie. Xanders hoofdje kwam al snel tevoorschijn en binnen het uur was hij er.”

Mazzel

Een vervelende bevalling was het ook niet, voor Nicole. “Zo’n snelle bevalling gaat eigenlijk altijd goed.” Maar hoe het kan dat ze bij beide kinderen zo snel van het puffen af zijn? Dat weet Tom niet. “Eigenlijk is het gewoon geluk.”

Bron: AD. Beeld: iStock