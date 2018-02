Vrouw bevalt op de vluchtstrook langs de A13

Vandaag is er een vrouw bevallen op de vluchtstrook van de A13 tussen Delft en Rotterdam.

De ouders van het pasgeboren meisje probeerden nog met hulp van de politie op tijd in het ziekenhuis te komen, maar dat is niet gelukt.

Volgens de politie veroorzaakte de bevalling een file op de snelweg, maar, zo is te lezen op Twitter: toen de oorzaak bekend werd, werd de file al snel voor lief genomen.

Een file is nooit leuk. #A13 ri Rotterdam langzaam rijdend verkeer. Maar als je hoort via @Politie24 dat vertraging komt door geboorte van een baby op de snelweg zal ik deze vertraging met een glimlach aanvaarden😁.

Moeder en kind maken het goed. Zij zijn voor controle alsnog per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gegaan. Ook met de nieuwbakken vader gaat alles prima, al leek hij wel ‘wat geschrokken’, aldus de politie.

Soms heb je van die momenten op een meldkamer. Aanrijdend met papa en mama naar het ziekenhuis is op de #A13 in het bijzijn van de @PolitieLE een baby geboren. Moeder en kind maken het goed, vader wat geschrokken denken we zo.

— Politie24 (@Politie24) 17 februari 2018