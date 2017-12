Vrouw bevalt na 21 weken van dochtertje: "Ik wist niet dat een kind zo klein kon zijn"

Robin was pas 18 weken zwanger toen ze naar het ziekenhuis ging voor een scan. Maar die gewone controle liep anders dan gepland.

Tijdens het onderzoek braken plotseling haar vliezen. Toen was Robin 20 weken zwanger. Het gebeurde allemaal omdat de baarmoederhals van de moeder te kort was. “Ik kon elk moment bevallen en dat was vreselijk”.

Afstand

Artsen probeerden de bevalling nog uit te stellen, maar een kleine anderhalve week later beviel Robin toch van haar dochtertje Ellie. Robin: “Ze was zo klein: de grootte van een blikje cola. Ze woog amper 386 gram. Ik wist niet dat een kindje zo klein kon zijn.” Haar meisje werd gelijk na de geboorte meegenomen door de dokters. Zij gaven haar niet veel kans en Robin en haar man Joel hoopten alleen maar op het beste. Haar longen waren nog niet helemaal ontwikkeld en dat zorgde voor gevaarlijke complicaties.

Ellie lag lange tijd in een couveuse. Pas na 5 weken mocht de moeder haar kind in haar armen vasthouden. Maar wonder boven wonder: ze overleefde het. Ze blijkt een vechtertje te zijn. Inmiddels gaat het stukken beter met het dappere meisje en weegt ze al 4,3 kilo. “We zijn zo blij dat ze nog bij ons is”, aldus Robin. “We zijn de dokters en het verplegend personeel zo dankbaar voor alle hulp. En ons kleine meisje omdat ze is blijven vechten. Het was een bizarre tijd maar we geloven dat het alleen maar beter kan gaan. Haar thuiskomst het mooiste cadeau ooit.”

Bron: HLN. Beeld: Facebook