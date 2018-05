Vrouw (29) bezoekt haar pasgeboren dochtertje in het ziekenhuis, maar krijgt een hartaanval

De 29-jarige Kate Meldrum uit Nieuw-Zeeland beviel na 26 weken van een dochtertje. Ze moesten allebei vechten voor hun leven. Toen de moeder haar twee weken oude meisje wilde opzoeken in het ziekenhuis ging het vreselijk mis: ze kreeg zelf een hartaanval.

Gescheurde hartklep

Gelukkig was ze dus in het ziekenhuis en werd Kate met spoed naar de operatiekamer gebracht. “Als ze ergens anders een hartaanval gekregen had dan in het ziekenhuis, dan was ze zeker dood geweest”, vertelt haar zus Steph tegen de New Zealand Herald. Het was goed mis, want ze had een gescheurde hartklep en onderging gelijk een openhartoperatie van zeven uur.

MRI-scan

Kate heeft een paar minuten zonder zuurstof gezeten toen ze de aanval had. Wat voor schade Kate precies heeft opgelopen door de hartaanval is nog niet bekend. Daarvoor zal ze binnenkort een MRI-scan ondergaan.

Vechter

Op dit moment ligt Kate aan de beademing, terwijl haar dochtertje vijf verdiepingen boven haar op de intensive care ligt. Het veel te vroeg geboren meisje woog nog geen 500 gram toen ze ter wereld kwam. “Ze is een kleine vechter, net als haar moeder, ze heeft de sterkste ouders ter wereld. Ze kan niet anders dan beter worden”, zegt Steph.

