Vrouw (33) bezwijkt twee jaar na verkrachting alsnog aan verwondingen

Toen de Russische Anna Barmina (33) twee jaar geleden in een bos gevonden werd, leefde ze nog maar nauwelijks. Gizar Ziyangareev (39) had haar verkracht met een afgebroken tak en daarmee een groot deel van haar organen beschadigd.

Anna vocht voor haar leven, maar werd nooit meer de oude. Deze week overleed ze alsnog aan haar verwondingen.

Vrijgelaten uit gevangenis

Bouwvakker Gizar was nog maar net vrijgelaten uit de gevangenis, toen hij Anna in 2015 aanviel. De man had een straf uitgezeten voor het aanranden van zijn buurvrouw en een minderjarig meisje, en had in diezelfde week ook al drie andere vrouwen verkracht in de stad Oefa.

Verkrachting

Op de bewuste dag viel Gizar Anna aan met een mes, waarna hij haar de bosjes in trok en verkrachtte met de afgebroken tak van een boom. Vervolgens stal hij haar laptop en mobiele telefoon, samen met 840 euro cash. Hij liet Anna voor dood achter in het bos.

Schade aan organen

De agenten die ter plaatse kwamen noemden het de ‘gruwelijkste en wreedste aanranding’ die ze ooit hadden gezien. Anna leefde nog maar nauwelijks en bleek zware schade aan haar organen opgelopen te hebben. Dit leidde uiteindelijk tot een hartaanval, waarna Anna in een maandenlange coma terecht kwam.

Nooit meer de oude

Pas na een jaar kwam Anna weer bij kennis, maar ze werd nooit meer de oude. De vrouw kwijnde langzaam weg in haar ziekenhuisbed. Ze viel 30 kilo af en sprak nooit meer een woord. Deze week overleed ze alsnog aan haar verwondingen.