Celina Dally had iéts te diep in het glaasje gekeken toen ze ’s ochtends wakker werd in een cel omdat ze een politieagent had gebeten. Ze voelde zich daar achteraf zó schuldig over dat ze een briljante goedmaakactie bedacht.

Dit verhaal begint met een wijnproeverij en eindigt met een taart waarop de tekst ‘Sorry I tried to bite you’ staat geglazuurd. Celina had een stuk of wat wijntjes teveel gedronken en raakte onderweg naar huis in de auto met een vriendin buiten westen. De vriendin alarmeerde daarom de hulpdiensten. Het volgende moment werd Celina wakker in de gevangenis vanwege publiek dronkenschap én het bijten van een ambtenaar in functie.

Niet trots op

De blondine deelt het verhaal zelf op Facebook. “Ik ben er niet trots op, maar het is gebeurd”, schrijft ze. “Hoe dan ook, zoals de meeste van jullie weten ben ik veel te aardig. Mijn geweten vrat aan me en daarom besloot ik officier Guillory (die trouwens heel lief is) mijn excuses aan te bieden met een taart.”

Wij denken dat officier Guillory getuige die grijns haar inmiddels wel vergeven heeft…

Bron: Metro UK. Beeld: Facebook