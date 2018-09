Vrouw (24) bijna blind na zwemmen met contactlenzen in

Stewardess trainee Natalie Rance (24) droeg zoals gewoonlijk haar contactlenzen tijdens een trainingsoefening waarbij een vliegtuig in een zwembad landde. Door contact met het water liep ze een ooginfectie op waardoor ze bijna blind werd.



Waarschijnlijk zat er een agressieve amoebe in het water. Amoeben zijn zeer kleine parasieten die een infectie kunnen veroorzaken. Doordat haar contactlenzen in contact kwamen met het vervuilde water liep Natalie de zeldzame infectie acanthamoeba keratitis (AK) op. Aangezien de agressieve amoebe door de oogbal kan dringen, liep ze het risico haar zicht aan een kant te verliezen.

Hoornvliestransplantatie

Om haar zicht te behouden, onderging ze een hoornvliestransplantatie. Dit zou niet mogelijk zijn zonder orgaan- en weefseldonaties. Ook moest de natuurlijke, kristallijne lens van haar rechteroog verwijderd worden. Ze krijgt nu een kunstmatige iris om duidelijk te kunnen blijven zien.

Consequenties

“Het was een training voor mijn nieuwe baan als cabinepersoneel”, legt Natalie uit. “We simuleerden een vliegtuig dat in onverwachts in een zwembad moest landde. Ik draag al sinds mijn 11e contactlenzen en heb altijd goed voor mij ogen gezorgd.” Pas toen ze in aanraking kwam met het water en last kreeg van haar ogen, besefte Natalie wat de consequenties zijn van het dragen van lenzen in water.

Naïef

“Ik kreeg het advies om de lenzen gelijk schoon te maken.” Natalie herinnerde vaag dat haar ooit is verteld dat er kleine beestjes in water kunnen leven, maar ze was te naïef om te veronderstellen dat dit de oorzaak was van het branderige gevoel in haar ogen. “Zoiets gebeurt bij vuil water, niet in leidingwater of zwembaden waarvan je mag aannemen dat het veilig is.”

Leidingwater

Maar dat heeft Natalie mis. Acanthamoeba keratitis (AK) is in al het water te vinden, inclusief open water, leidingwater en enkele zwembaden. Van alle incidenten die de afgelopen achttien jaar zijn geanalyseerd, bleek 86% van de patiënten contactlenzen te hebben gedragen. Dit blijkt uit Australisch onderzoek dat gepubliceerd werd in the British Journal of Ophthalmology. Dit hoeft niet per se door het zwemmen te komen. Het kan ook gebeuren door het schoonmaken van je contactlenzen met kraanwater.

Zeldzaam

“Maar gelukkig zijn gevallen als die van Natalie nog steeds erg zeldzaam”, zegt Kieren Darcy, oogheelkundig adviseur bij Bristol Eye Hospital. “Haar ongeval benadrukt echter wel het belang van het vermijden van contact met water als je contactlenzen draagt.”

Documentaire

Om dit extra te benadrukken is Natalie bezig met een documentaire om het bewustzijn van AK te vergroten. Ze hoopt de impact van gezichtsverlies door AK en het belang van orgaan0 en weefseldonatie te benadrukken. “Ik ben de donor van mijn oog eeuwig dankbaar, want dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de ongelooflijke nobele daad van orgaan- en weefseldonatie.”

Natalie Rance, 24, has a second chance at sight following an emergency cornea transplant at Bristol Eye Hospital. 📺Tune in to @bbcpointswest at 6.30pm tonight to hear more about her case with consultant ophthalmic surgeon, Kieren Darcy 👉https://t.co/FjApVf4tTF #ProudToCare pic.twitter.com/7VvoWXsZxK — UH Bristol NHS FT (@UHBristolNHS) September 13, 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock