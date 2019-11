Vrouw vliegt het internet over met haar bizarre gender reveal

Het barst anno 2019 van de gender reveals op social media. Een vrouw besloot daar flink de draak mee te steken. En haar filmpje vliegt nu het internet over.

De Amerikaanse Paige Ginn maakte, net zoals veel ouders in spe, gebruik van kleurpoeders bij haar gender reveal. Maar op een wel heel onsmakelijke manier.

Wat een scheetje

In het filmpje zie je Paige languit op de vloer liggen, zonder onderbroek aan. Aan de muur prijken blauwe en roze ballonnen… en voor je het weet, maakt ze het geslacht al bekend. Met blauw poeder. Dat uit haar billen komt. Ze laat namelijk een, eh, kleurrijke scheet.

Dit bericht bekijken op Instagram Gender Reveal 🍼👶🏻 Een bericht gedeeld door Paige Ginn (@paigeginn) op 11 Nov 2019 om 9:13 (PST)

Niet zwanger

Een blik op Paiges Instagram, leert ons dat ze een grote grapjurk is die graag met de billen bloot gaat. Ook die gender reveal was gewoon voor de leuk. Ze is namelijk niet eens zwanger. Gelukkig zien haar volgers er de lol wel van in. “Ik kan niet stoppen met lachen”, wordt er gereageerd. Een ander: “Ik vind gender reveals meestal stom en niet nodig, maar déze…” En: “Hoe veel geld kost het om jou in te horen voor míjn gender reveal?”

Wil je het hele verhaal achter de gender reveal weten? In onderstaand filmpje geven Paige en haar vriendin – ietwat hysterisch – antwoorden op alle vragen:

