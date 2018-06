Vrouw gaat het internet over met haar bizarre koffer op het vliegveld

Het is op het vliegveld altijd maar weer afwachten of je koffer wel van de bagageband afrolt. Je kunt daarom voor een opvallende kleur kiezen, óf je verzint een nog betere oplossing.

Op een vliegveld in Londen werd een vrouw gespot waarvan we zeker weten dat ze nooit haar koffer kwijt zal raken. Ze stond namelijk in de rij te wachten met een koffer met een foto van zichzélf erop. Die zal ze niet snel missen op de bagageband.

Reacties

Wie deze vrouw is, is niet bekend, maar ze is sinds een paar dagen wel een grote hit op internet. Phil Mathers maakte een foto van de reizigster met haar koffer en al snel werd dit bericht opgepikt. Inmiddels heeft de foto al bijna 17.000 likes en 5.000 reacties.

She has ACTUALLY done what I think she has done…. 😱😂😂 pic.twitter.com/HtwsqjXybZ — Phil Mathers (@hairydoughnut) 2 juni 2018

Bron: AD.nl. Beeld: iStock

