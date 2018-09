Vrouw blokkeert hulpdiensten die kindje in nood willen redden

Een vrouw uit De Bilt heeft het de hulpdiensten gister wel érg moeilijk gemaakt. De vrouw besloot pontificaal voor een politieauto te gaan staan, omdat ze vond dat de auto te hard reed. De politie, die onderweg was naar een kindje in nood, kon daardoor geen kant op.

Verbazingwekkend genoeg blokkeerde de vrouw vervolgens ook nog een trauma-arts die met een helikopter was gebracht en wilde instappen.

Elke seconde telt

Op Facebook heeft de politie het voorval uitgebreid beschreven. ‘’De trauma-arts was met zijn spullen gaan rennen, want elke seconde telt. De collega’s rijden zo snel mogelijk naar hem toe om hem in te laten stappen en wat schetst hun verbazing? Een dame, die hoort dat de collega’s met toeters en bellen aan komen rijden en dus weet dat er haast is, blijft pontificaal voor de auto staan.’’

Levensbedreigende situatie

‘’De collega’s stonden met een mond vol tanden, aangezien de tijd doortikt’’, gaat het verder in de Facebookpost. ‘’Stel je voor dat je in dezelfde situatie zit. Dat je met spoed een politie of ambulance nodig hebt en er iemand is die de boel dwarsboomt. Dat de levensbedreigende situatie dan nog erger wordt, alleen omdat er iemand is die alleen aan zichzelf denkt.’’

De politie weet niet hoe het met het kindje is. Gezien de privacywetgeving heeft ook de politie geen toegang tot medische gegevens.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Facebook. Beeld: Facebook/ANP