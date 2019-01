Vrouw schrijft krachtige boodschap nadat ze werd uitgelachen in bikini op strand

De Nieuw-Zeelandse Shelly Proebstel dacht een ontspannen dag te gaan krijgen op het strand. Helaas bleek dit niet het geval te zijn toen ze uitgelachen werd door een aantal jongens omwille van haar lichaam.

De vrouw droeg namelijk een bikini, en dat paste volgens de jongens niet bij haar lichaam. De confrontatie raakte haar zo erg, dat ze eenmaal thuis middels een online bericht anderen wilde laten weten hoe erg dit een persoon kan kwetsen. Dit bericht gaat momenteel de hele wereld over.

Niet meer durven

“Het is vanwege eikels zoals jullie dat mensen zich onzeker voelen over hun lichaam”, staat er in het bericht. “Jullie zorgen ervoor dat vrouwen geen bikini, korte jurk of topjes meer durven dragen.”

Slank figuur

“Door dit soort gedrag zijn er mensen die zich uithongeren om toch maar dat modellenlichaam te kunnen krijgen”, gaat ze verder. “Sommigen dragen het hele jaar door lange mouwen, want ze zijn te bang om hun armen te tonen. Of ze worden anorectisch of obees en beginnen zichzelf te verminken. Zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Stilstaan bij het leed

De vrouw vertelt daarbij wel dat dit natuurlijk niet de enige reden is waarom vrouwen onzeker zijn over hun lichaam, maar dat het wel deels de schuld is. “Als deze situatie zich nog eens voordoet, hoop ik dat jullie zullen stilstaan bij het leed dat jullie kunnen veroorzaken. Niet iedereen staat even sterk in zijn schoenen.”

Tekst gaat verder onder de foto.



Trots

Shelly geeft in het bericht toe dat ze een fractie van een seconde twijfelde om snel haar kleren weer aan te doen nadat ze werd uitgelachen. “Maar toen schoot me de levensles te binnen die ik als ervaringsdeskundige geleerd heb. Ik hield mijn hoofd recht, stak mijn buik uit en droeg die bikini met trots.”

Niet staren

Ze wil de mensen met kinderen ook iets meegeven: “Ouders, leer jullie kinderen dat er veel verschillende soorten knappe lichamen bestaan. Leer hen niet te staren naar dikkere buiken, maar leer ze in plaats daarvan naar het gezicht en de ogen van die persoon te kijken. Wees vriendelijk voor elk mens, hoe hij of zij er ook uitziet. Beoordeel enkel de binnenkant. Maak van jullie kinderen rolmodellen, zodat binnen vijf, tien of twintig jaar niemand meer hoeft uitgelachen te worden op een strand.”

Kritiek

Helaas kreeg Shelly na het bericht ook kritiek. Sommigen merkten op dat ze een zwaarder gewicht niet moet verheerlijken. Maar daar heeft ze ook een antwoord op: “Ik hoef mezelf niet te verantwoorden, maar ik wil toch even benadrukken dat ik zelf fit en gezond ben. Ik train drie keer per week intensief, wandel graag en eet gezond. Ik ben veel fitter dan een heleboel slanke mensen. Mijn overgewicht heeft niets te maken met slechte levenskeuzes die ik zou maken.”

Bron: nieuwsblad.be.