Becky (32) ontwikkelde een paar maanden voor haar bruiloft zware dementie

Een paar maanden voor haar bruiloft begonnen de mensen om Becky heen ineens vreemde dingen op te vallen. Dat bleken de eerste symptomen van een zware ziekte te zijn.

Bekcy was 31 toen ze zich opeens anders gedragen. Haar vreemde trekjes zagen haar vrienden en familie eerst nog aan voor bruiloftstress, maar al snel werden haar klachten serieuzer. Ze raakte geobsedeerd door hardlopen, wat nog niet zo gek was omdat ze er misschien op haar best uit wilde zien op haar bruiloft, maar ook tijdens haar werk als skileraar lette ze ineens veel minder goed op haar leerlingen.

Dementie

In oktober 2015 trouwde de vrouw en pas een jaar later in augustus kreeg ze de diagnose dementie. Toen ging het al veel slechter met haar. Dat ze nog zo jong is, zou volgens de artsen de reden kunnen zijn dat ziekte zich zo snel heeft ontwikkeld. Haar zus vertelt aan de Britse krant Metro dat er weinig van haar oude zus over is. “Ze vertelt verhalen meerdere keren en zegt dingen die echt niet kunnen, ook tegen vreemden op straat”, vertelt haar zus Sophie. “Zo vraagt ze bijvoorbeeld uit het niets of mensen rare geluiden willen maken. Ik vind het vreselijk om dat te zien gebeuren. Niet omdat ik me schaam, maar omdat ik tegen die mensen wil zeggen hoe fantastisch mijn zus eerst was.”

10 jaar

“Iedereen hield van haar. Ze was zo’n goede skilerares en deed het vooral fantastisch met kinderen”, zegt haar zus. Becky heeft zo’n zware vorm van dementie dat ze het bericht kreeg dat ze niet lang dan 10 jaar meer te leven heeft. Dat is een vreselijk vooruitzicht voor de hele familie, maar vooral voor haar man Luca, met wie ze nog maar 2 jaar getrouwd is. Omdat blijkt dat de ziekte in de familie zit, is de hele familie onderzocht. “Ik vind het heel eng dat ik of mijn kinderen de ziekte ook kunnen krijgen”, sluit de zus van de vrouw af. Tot nu hebben de artsen bij niemand anders in het gezin de symptomen kunnen vinden.

