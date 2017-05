Pijnlijk: vrouw die vlak voor haar bruiloft werd gedumpt moest alsnog naar het feest

De Britse Carly Akers (30) heeft een heftige periode achter de rug. Exact een jaar geleden werd ze vlak voor haar bruiloft gedumpt door haar verloofde. En daar hield haar pech niet op: ze moest namelijk alsnog het feest bijwonen.

Carly had samen met haar broer gekozen voor een dubbele bruiloft. De twee zouden op dezelfde dag hun geloften afleggen, en Carly had haar twee dochtertjes van 2 en 6 ook nog eens beloofd dat ze bruidsmeisjes mochten zijn. Wat haar grote dag had moeten zijn liep echter uit op een groot fiasco.

Bedrogen

Carly was maar liefst negen jaar samen met haar verloofde, toen de twee vlak voor hun bruiloft ruzie kregen. Het stel beschuldigde elkaar van bedrog. Volgens Carly had haar verloofde een scheve schaats gereden op zijn vrijgezellenfeest, maar volgens hem was dit niet waar. Carly zou juist hém hebben bedrogen, iets wat zij ontkent. ”Ik weet niet of ik ooit over het feit kom dat ik vlak voor mijn bruiloft ben gedumpt. Wat de mooiste dag van mijn leven had moeten zijn was de ergste.”

Gezamenlijke bruiloft

Toen Carly een aantal jaren geleden ten huwelijk werd gevraagd, kon ze haar geluk niet op. Ze vertelde het goede nieuws aan haar broer en zijn verloofde, waarna ze ter plekke besloten om met z’n allen naar het altaar te gaan. “We kozen een hotel voor het feest en wilden zelfs samen op huwelijksreis naar Tenerife”, gaat ze verder.”Mijn jurk was zo mooi. En mijn twee bruidsmeisjes zagen er stralend uit in hun turquoise jurken. We nodigden honderd gasten uit voor de ceremonie en nog eens honderd voor het avondfeest. Alles was klaar voor de grote dag.”

Vrijgezellenfeest

Een week voor de bruiloft gingen Carly en haar verloofde op vrijgezellenweekend. Zij met drie vriendinnen naar Mallorca en hij met twintig vrienden – onder wie haar broer -naar Bournemouth. Toen ze terug waren kreeg Carly te horen dat haar verloofde tijdens de trip zou zijn vreemdgegaan. Toen ze hem daarmee confronteerde werd hij kwaad en riep hij dat het huwelijk niet door zou gaan. Daarop stormde hij weg.

Bruidssuite

“Twee dagen voor het huwelijk wilde hij niet meer met me praten”, vertelt Carly. “Op de dag van de bruiloft kreeg ik de sleutels van de bruidssuite en legde ik mijn trouwjurk op het bed. Ik dacht nog altijd dat hij wel zou komen opdagen. Ik belde hem en zei dat iedereen klaarstond. Maar zijn stem was koud en hij zei dat hij niet kwam. Daarna hing hij gewoon op.”

Grote dag van broer

Op hetzelfde moment zag Carly door het raam haar familie en vrienden aankomen, allemaal prachtig uitgedost voor het feest. Toen Carly hen vertelde dat haar bruiloft niet door zou gaan dachten ze eerst dat het een grap was. Daarna moest ze het verschrikkelijke nieuws ook nog aan haar eigen dochters vertellen. “Maar dat betekende niet dat ik niet naar het feest ging, want het was ook de grote dag van mijn broer.”

Moeilijk moment

Carly leende uiteindelijk een jurk van een van haar bruidsmeisjes, die een reservejurk had meegebracht. “Terwijl de bruidsmars speelde, stapte ik door het gangpad naar het altaar, met de meisjes naast me. Toen mijn schoonzus ‘Ja, ik wil’ zei, barstte mijn oudste dochter in tranen uit. ”Dat zouden mijn mama en mijn papa moeten zijn”, schreeuwde ze. We hebben uiteindelijk niet voor de officiële trouwfoto’s geposeerd. En ook onze bruidstaart heb ik niet aangesneden. Maar ik was wel op het feest. Ik had er mee voor betaald en onze meisjes hadden er echt naar uitgekeken.”

”Niet verplicht om te gaan”

Na het feest sliep Carly samen met een vriendin van haar in de bruidssuite. Een paar dagen later vertrokken ze ook samen op ‘huwelijksreis’. “We wilden die niet verloren laten gaan”, zegt ze. “Ik ben vastbesloten om me groot te houden en deze vreselijke ervaring mijn leven te laten verpesten.” Haar ex-verloofde voelt zich allesbehalve schuldig. “Ze was niet verplicht om toch naar het huwelijk te gaan”, zegt hij. “Drie dagen voor de grote dag besloot ik dat ik niet met haar wilde trouwen en ik heb alle gasten op de hoogte gebracht.”

