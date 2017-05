Deze vrouw dacht dat ze een onschuldig griepje had, maar het bleek veel erger te zijn

Toen Crystal Brown (33) vorig jaar ziek werd, maakte ze zich niet direct zorgen. Haar vriend Joseph Papa (32) had immers net ook een griepje gehad. Crystal bleef zich echter grieperig voelen en belandde uiteindelijk zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Een uur nadat ze werd opgenomen lag de Australische vrouw in een kunstmatige coma.

Verlamd

”Het noodlot sloeg vorig jaar in juli toe”, vertelt haar vriendin Joseph. ”We hadden allebei griep gehad, maar Crystal werd niet beter. Integendeel. Op de spoedafdeling kregen we telkens te horen dat het allemaal niet zo erg was. Pas toen ik haar voor de derde keer zelf naar binnen droeg en haar op de grond begon te reanimeren, beseften de artsen dat er meer aan de hand was. Op dat moment waren haar armen en benen al verlamd. Ze kon bijna niet meer praten.”

Immuunsysteem

Slechts een uur later brachten de artsen haar in een kunstmatige coma. Crystal bleek het syndroom van Guillain-Barré te hebben, een aandoening waarbij het eigen immuunsysteem het perifere zenuwstelsel aanvalt en de spieren het laten afweten. De ziekte, die iedereen kan treffen, werd waarschijnlijk veroorzaakt door de griep. Crystal lag uiteindelijk maar liefst 10 maanden in het ziekenhuis en moest vechten voor haar leven. Zo moest ze opnieuw leren praten, eten en lopen. Pas vorige week mocht ze het ziekenhuis verlaten.

Voogdij zoontje

Haar vriend maakte een hartverscheurende video over haar lijdensweg. Deze bereikte een dieptepunt toen haar ex haar voor de rechter daagde om de voogdij over hun zoontje te krijgen, terwijl Crystal aan het vechten was voor haar leven. ”Op een bepaald moment zie je Crystal huilen in de video”, aldus Joseph. ”Dat kwam niet door haar aandoening. We hadden haar toen net verteld wat er gebeurd was met haar zoontje. We hadden wekenlang niks gezegd omdat haar bloeddruk zodanig hoog was dat ze geen heftige emoties aankon. Toen we het haar uiteindelijk vertelden, huilde ze wekenlang.”

Op het moment waarop Crystal ziek werd, was ze nog maar 2 maanden met Joseph samen. Hij week echter geen moment van haar zijde. Op dit moment zamelt hij geld in voor de ziekenhuiskosten en de kosten van de advocaat.

