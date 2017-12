Vrouw (29) dacht zwanger te zijn, maar ze beviel niet van een baby

Ze was door het dolle heen toen de zwangerschapstest positief was, maar al snel kwam Lauren Knowles (29) uit Scotland erachter dat er iets niet goed was. Het was namelijk niet een baby die groeide in haar baarmoeder, maar een tumor.

Molazwangerschap

Zo’n 7 weken nadat de zwangerschapstest positief resultaat toonde, begon ze te bloeden en ging ze naar het ziekenhuis voor een scan. Daar kreeg ze het nieuws dat het geen normale zwangerschap was, maar een molazwangerschap. Normaal gesproken ontwikkelt zich uit een bevruchte eicel een embryo en een placenta. Bij een molazwangerschap gaat er iets mis tijdens of vlak na de bevruchting. gebeurt dit niet en ontwikkelt alleen de placenta zich. Bij Lauren was het zelfs zo erg dat er een tumor groeide in haar baarmoeder in plaats van een baby.

Bloeden

“De tumor groeide in mijn baarmoeder precies zoals een baby ook zou groeien. Hierdoor werden dezelfde hormonen geproduceerd en waren de zwangerschapstesten positief”, vertelt Lauren. “Ik had nooit gedacht dat het kanker was, maar toen ik begon te bloeden liet ik wat tests doen. Op de scan was duidelijk te zien dat de massa in mijn baarmoeder kanker was en ik moest gelijk beginnen met chemo.”

Persen

Ondanks een operatie om de tumor te verwijderen, een aantal chemokuren, haarverlies en haar achteruitgang, bleef de tumor maar groeien. Drie maanden na het starten van de chemokuur kreeg ze ineens enorm pijnlijke maagkrampen en nadat ze de drang voelde om te persen, “beviel” ze op het toilet van de tumor. De donkere massa in de wc was het kankergezwel.

Kankervrij

Lauren was opgelucht dat de tumor eindelijk uit haar lichaam was. Het betekende hopelijk dat ze eindelijk kankervrij was. De massa had dezelfde grootte als een baby van 17 weken, dus de tumor was erg groot om zelf te persen, zonder hulp van verpleegkundigen.

Opnieuw zwanger

De Schotse vrouw had al een zoontje, maar wilde zo graag nog een tweede kindje. Alleen waarschuwde de dokters haar wel dat het in de toekomst lastig kan worden om opnieuw zwanger te worden. Dit bleek niet het geval te zijn, want na een klein jaar raakte ze zwanger van haar dochtertje Indi (nu tien maanden oud). Maar door de kanker kon ze niet echt genieten van de zwangerschap van haar dochter. “De hele zwangerschap zat ik in spanning. Ik was bang dat misschien wel hetzelfde zou gebeuren.”

Hoop

Indi werd vijf weken te vroeg, maar gelukkig zonder complicaties geboren. “Ze was absoluut perfect. Ik kon niet geloven dat ik eindelijk mijn gedroomde tweede kind had. Ik had nooit gedacht dat dit nog zou gebeuren. Ik wil daarom mensen hoop geven dat zelfs wanneer je door het diepste dal bent gegaan, alles nog mogelijk is.”

Bron: Metro UK. Beeld: iStock