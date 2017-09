Ongelooflijk: vrouw schiet dakloze man neer om déze bizarre reden

Na een avondje stappen zat de jonge Katie Layne Quackenbush (26) nog even na te praten met haar vriendin in haar Porsche SUV. Een dakloze man iets verderop kon zijn slaap niet vatten door de uitlaatgassen en zei er wat van.



Het was 26 augustus, 3 uur ’s nachts, in de Amerikaanse stad Nashville. Niet alleen de uitlaatgassen van haar auto, maar ook de harde muziek die de vrouwen draaiden, zorgden ervoor dat de man niet kon slapen. Op het moment dat de man om die redenen op Katie afstapte, brak een discussie uit.

Levensgevaarlijke verwondingen

Gerald Melton (54) liep weer weg, terug naar de plek waar hij zat. Katie liet het er echter niet bij zitten en volgde de man, mét een wapen in haar hand. Ze vuurde twee schoten af, waarna de man met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht werd. Katie werd daarop afgelopen maandagnacht gearresteerd.