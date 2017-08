Vrouw deelt eerlijke selfie: zie jij wat er mis is met haar?

Tamra Judge (49), die moeder is van 4 kinderen, deelde op Instagram een eerlijke foto van zichzelf.

Op het eerste gezicht lijkt er niets mis te zijn met de vrouw. Ze traint hard voor haar slanke figuur, zegt ze.

Geen medelijden

“Maar ik laat jullie deze foto zien om te laten zien hoe een melanoom eruit kan zien. Dit is gewoon een zwarte, platte moedervlek. Ik had geen idee dat dit kanker kon zijn.” Ze wil met haar bericht nu anderen waarschuwen.

“Ik hoef geen medelijden. Ik wil alleen dat jullie allemaal óók eens je moedervlekken en de rest van je huid laten checken. Natuurlijk ben ik boos en verdrietig dat mij dit overkomt. Maar we zijn er vroeg bij, dus ik heb alleen maar goede hoop.”

Ga ook

Het is al de 3e keer dat Tamra huidkanker krijgt: ze is eerder al 2 keer geopereerd. Ze gaat nu elke 3 maanden langs de dermatoloog en ze hoopt dat veel mensen naar haar advies, om ook eens langs een arts te gaan, luisteren. “Eigenlijk zou iedereen zeker 1 keer per jaar naar een dermatoloog moeten”, aldus Tamra.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Instagram