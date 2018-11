Vrouw (21) deelt de 'ondraaglijke' realiteit van het strijden tegen endometriose

De ziekte endometriose is misschien onzichtbaar, maar kan veel effect hebben op iemands leven. De 21-jarige Sinead Smythe deelt het heftige verhaal achter deze aandoening.

Endometriose is een ziekte die kan zorgen voor verschillende klachten; van darmproblemen tot verminderde vruchtbaarheid. De aandoening wordt vaak gezien als een ziekte die zorgt voor veel pijn tijdens de menstruatie, maar de ziekte is veel meer dan dat. Mensen met endometriose kennen veel zware periodes met uitstapjes naar het ziekenhuis. Dit geldt ook voor Sinead.

Baarmoederslijmvlies

Jarenlang werden haar maagkrampen afgedaan als ‘ernstige menstruatiepijn’, maar later bleek dat die hevige pijn wel degelijk een oorzaak had. Sinead werd in 2016 gediagnosticeerd met endometriose en kwam er toen achter dat deze aandoening vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken. “Dit vind ik angstaanjagend”, geeft ze toe. Door deze aandoening bevindt het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte en gaat het op de eierstokken, eileiders, in de maag en rond de blaas en dikke darm groeien. Dit kan hartstikke veel pijn doen. “Pijn die aanvoelt alsof vuurwerk in je hele lichaam explodeert. Pijn die aanvoelt als een kat die zichzelf uit je buik probeert te krabben”, legt ze uit.

Onzichtbaar

Op haar Facebookpagina Nay – Endosister deelt ze haar verhaal. Laatst uploadde ze een opvallende foto van haar buik die helemaal paars en gekneusd leek. “Alleen omdat endometriose voor de rest van de wereld onzichtbaar is, betekent het niet dat het er niet is”, schrijft ze bij de foto. “Stel jezelf eens voor dat jouw eigen lichaam zich tegen jou keert. Stel jezelf eens voor dat je een soort kanker hebt die je niet zal doden, maar waar je de rest van je leven mee moet leven. Stel je voor dat je erachter komt dat er geen medicijn voor is voor de aandoening die je hebt.”

Verwijderen

Volgens artsen is de enige oplossing voor Sinead hysterectomie. Dit is een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Soms worden zelfs ook de eileiders en de eierstokken weggehaald. Maar voor Sinead is dit niet de oplossing. “Ik wil op een dag een gezin stichten, dus hysterectomie is op dit moment geen optie voor mij en ik denk niet dat dit ooit wel gaat gebeuren.”

Steun

Sinead deelt haar verhaal op Facebook omdat ze andere vrouwen met endometriose graag wil steunen. “Als we allemaal samen staan tegen deze vreselijke toestand, dan zullen anderen ons beter gaan begrijpen en zal geen één vrouw zich ooit alleen hoeven voelen”, legt ze uit. “Het maakt me zo emotioneel dat zoveel vrouwen precies voelen hoe ik me voel.”

BEKIJK OOK: Ellemieke (45) had jarenlang pijn door endometriose:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Sun. Beeld: Facebook & iStock