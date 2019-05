Vrouw laat diamant van 45 miljoen taxeren en krijgt een kopie terug

Het zal je maar gebeuren: je laat je kostbare diamant taxeren en krijgt er daarna nietsvermoedend een kopie voor terug. Een voormalige presidentskandidate uit Guinee maakte het mee.

De vrouw wilde weleens weten wat haar diamant waard was, waarschijnlijk omdat ze hem binnenkort wilde verkopen. Daarom sprak ze af met 2 ‘experts’ in een hotel in Parijs. Deze taxeerden haar diamant, die met een gewicht van 43,5 karaat 45 miljoen euro waard was, en gaven haar deze vervolgens netjes terug, samen met het taxatierapport.

Wisseltruc

Althans, dat dacht de vrouw. Een paar dagen later ontdekte de vrouw dat de mannen oplichters zijn. Ze hebben een wisseltruc gedaan met de echte diamant en haar een kopie van de steen gegeven. De vrouw heeft aangifte gedaan, maar de mannen zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Bron: AD. Beeld: iStock