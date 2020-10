Vrouw die model stond voor Sneeuwwitje op 101-jarige leeftijd overleden

Als Marge Champion er niet was geweest, dan had één van de bekendste Disneyprinsessen er heel anders uitgezien. Marge was slechts 14 jaar oud toen ze tekenaars voordeed hoe Sneeuwwitje zich in de film moest bewegen. Ze overleed deze week op 101-jarige leeftijd in Los Angeles.

De bekende dansleraar Pierre Dulaine maakte het droevige nieuws woensdag bekend.

Oermoeder van alle Disneyprinsessen

Marge speelde destijds allerlei scenes uit de film na zodat tekenaars haar bewegingen en houding precies konden natekenen. Van haar bewegingen werden filmopnames gemaakt die nauwkeurig overgetrokken werden als referentiemateriaal voor natuurlijke bewegingen. Hiermee werd Marge de oermoeder van alle Disneyprinsessen.