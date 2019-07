Vrouw die na jaren eindelijk moeder wordt, mishandelt kindje met fatale gevolgen

Jarenlang probeerde de Britse Shalina zwanger te worden. Uiteindelijk lukte dat met ivf, maar een paar maanden na de geboorte van haar dochtertje mishandelde ze haar met fatale gevolgen.

De rechtbank in Londen heeft deze week de zaak van Shalina behandeld en noemt het een “hartverscheurend drama”. De moeder zelf ontkent dat ze haar dochtertje in 2017 mishandelde.

Doodsoorzaak

De dochter van de Londense werd te vroeg geboren en door een afwijking aan haar schedeltje moest ze een aantal ingrijpende operaties ondergaan. Het meisje moest nog 4 maanden in het ziekenhuis blijven om hiervan te herstellen. In de maanden hierna hield ze last van een aantal gezondheidsproblemen waardoor ze eten kreeg via een slangetje en een paar kleine operaties moest ondergaan. Toch kunnen die complicaties er niet voor hebben gezorgd dat het meisje 3 maanden later thuis overleed. Volgens het rapport van forensisch artsen waren ‘catastrofale verwondingen’ de oorzaak, die waarschijnlijk zijn ontstaan door klappen met harde voorwerpen op haar hoofd.

Ernstig mishandeld

De aanklager lijkt het onwaarschijnlijk dat het meisje, zoals haar moeder zegt, de verwondingen zelf heeft veroorzaakt. De vrouw noemt haar kind “extreem sterk en beweeglijk”, maar volgens justitie is het onmogelijk dat het meisje deze verwondingen, waaronder hoofdletsel, gekneusde ribben, onderhuidse bloedingen en een verdraaid been, zelf heeft veroorzaakt. “Het meisje is ernstig mishandeld. Ze is overleden aan fatale hoofdwonden die niets te maken hebben met de operaties die ze heeft gehad”, meldt het Openbaar Ministerie.

Hartverscheurend

De vrouw wordt dan ook veroordeeld voor doodslag en wreed gedrag tegenover een kind. “De dood van een kind is altijd tragisch, maar als het een gevolg is van de acties van een moeder die juist zo graag een baby wilde, dan is het helemaal hartverscheurend. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om zo goed mogelijk voor hun nageslacht te zorgen.”

Bron: AD.nl. Beeld: iStock