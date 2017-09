Vrouw doet onsmakelijke ontdekking in Happy Meal van zoontje

De Amerikaanse Hannah Mount trakteerde onlangs haar 6-jarige zoontje op een Happy Meal. Het jongetje was lekker aan het smullen van de maaltijd, toen zijn moeder plots een onsmakelijke ontdekking deed.

Hannah vond maar liefst 15 dode vliegjes tussen de frietjes van haar zoon.

Verbrande friet

Hannahs zoontje liet zijn laatste frietjes liggen omdat hij dacht dat deze waren aangebrand. ‘’Toen ik zijn restjes wilde opeten, bleken de zwarte stukjes geen verbrande friet maar dode vliegjes,’’ vertelt Hannah aan The Sun.

Kakkerlakken en muizen

Het is overigens niet de eerste keer dat McDonald’s in opspraak komt. Zo werden er eerder al kakkerlakken en muizen in het voedsel en drinken van de keten gevonden.

Bron: The Sun. Beeld: Facebook/iStock