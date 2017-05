Vrouw durft haar jaren niet te knippen en krijgt drastische metamorfose

Hollandser dan een garnalencocktail krijg je het bijna niet. Het blijft ook gewoon lekker. Dit beproefde, traditionele recept geef je een extra dimensie door ‘m niet te serveren in een glas, maar in een halve avocado. Zo krijgt de cocktail een feestelijke upgrade qua looks. Bovendien complimenteert de smaak van avocado de garnaaltjes. Voeg er nog een frisse saus aan toe en je voorgerecht is af. Eet smakelijk!

Benodigdheden voor 2 personen

100 g Hollandse garnalen of roze garnalen (MSC of ASC gecertificeerd)

4 cherrytomaatjes, in kwarten gesneden

4 eetlepels Calvé Yofresh

1 eetlepel Calvé ketchup

pepermolen

2 eetrijpe avocado’s

1 fles Calvé ketchup

1 citroen

paar takjes bieslook, fijngesnipperd

Zo maak je het:

Schep 4 eetlepels Calvé mayonaise en 1 eetlepel Calvé ketchup in een kommetje. Meng de garnalen en tomaatjes erdoor en breng op smaak met peper. Snijd de avocado’s in de lengte doormidden en verwijder de pit. Besprenkel de avocadohelften met wat citroensap. Leg de helften op bordjes en verdeel de garnalen erover. Bestrooi met wat bieslook.

