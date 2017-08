Bizar: zwangere vrouw dreigt met abortus als ze geen 4.000 retweets krijgt

Een zwangere vrouw uit het Amerikaanse Florida ligt op Twitter enorm onder vuur. Ze plaatste een opmerkelijke tweet betreffende de baby die ze in haar buik draagt.

“4 maanden zwanger. 4.000 retweets en ik zal geen abortus plegen”, luidt haar bericht bij een foto van zichzelf, waarop een bescheiden buikje te zien valt.

Of vrouwen een abortus kunnen laten plegen, verschilt over de hele wereld. Bovenstaande video toont in welke landen abortus legaal en illegaal is.

Ex-vriend

Reacties vol ongeloof stroomden binnen op haar tweet. Zelfs een ex-vriend laat van zich horen. “In plaats van mij iets te laten weten, besluit je hiermee te komen op Twitter met deze onzin?”, schrijft hij. Ook stelt hij de hele wereld ervan op de hoogte hoe gek deze vrouw wel niet is. “Je hebt iedereen wijsgemaakt dat ik dood was en hebt mijn hond verkocht om kaartjes te kunnen kopen voor een concert.”

Ver over de 4.000 retweets

Het lijkt allemaal een grote grap. Althans, dat hópen we. Inmiddels staat het aantal retweets overigens op 10.000, wat naar eigen zeggen van de vrouw genoeg reden zou moeten zijn om geen abortus te plegen. Of de ongewenst zwanger is geraakt, is niet duidelijk.

Op zoek naar stiefvader

2 dagen eerder plaatste de dame ook al een opmerkelijke oproep met een foto. “Ik word een single moeder van een kind”, pende ze hierbij. “Ze heeft een vader in haar leven nodig. Retweet om me te helpen haar stiefvader te vinden.”

Of de Amerikaanse kinderbescherming op de hoogte is gebracht van de kwestie en of de moeder hulp heeft aangeboden gekregen, is niet bekend.

4 months pregnant. 4k RTs & I won’t abort it. pic.twitter.com/z9lzWPuHIn — 🇲🇵 (@saipanting) 23 augustus 2017

I am a single mom of one from Florida. This is my child, she needs a father in her life. RT to help me find her a step dad. pic.twitter.com/sufujuejfO — 🇲🇵 (@saipanting) 21 augustus 2017

Bron: Nieuwsblad, Twitter. Beeld: Twitter