Zieke vrouw deelt emotioneel bericht: "Politiek, zorg goed voor de zzp'ers"

Jolanda was zzp’er, getrouwd en had 3 kinderen. Ze had haar leven goed op de rit. Maar door een echtscheiding en de diagnose borstkanker belandde ze in een diep dal.

“Daar sta je dan… moeder van 3 kinderen, een eigen bedrijf en ineens geen inkomen meer.” Op Facebook deelt Jolanda Lakeman haar verhaal. Ze hoopt daarmee de mensen van de politiek wakker te schudden.

Belasting

“8 jaar lang heb ik als zzp’er gewerkt. Ik was trots op wat ik deed”, begint Jolanda haar bericht. “Elk kwartaal heb ik netjes btw afgedragen en elk jaar heb ik loonbelasting en nog andere belastingen betaald… eigenlijk werd een groot deel van mijn verdiende geld afgedragen. Prima, want ik weet net als alle zzp’ers: het hoort er nou eenmaal bij.”

Jolanda was getrouwd, had 3 kinderen en werkte maximaal 30 uur in de week. Het inkomen van haar man was voldoende voor de lasten. Ze had dan ook als zzp’er geen verzekering. “De kosten voor de verzekering waren veel te hoog en er zaten te veel haken en ogen aan”, legt ze uit.

Nergens aankloppen

Maar toen verliet in september 2018 haar mijn plotseling het gezin. Het huis ging in de verkoop en Jolanda ging huren. “Ineens een jaar later was er kanker en daar sta je dan… moeder van 3 kinderen, een eigen bedrijf en ineens geen inkomen meer. Je hebt geen recht op een ww en geen recht op bijstand”, gaat Jolanda verder. Waar kan ze nog terecht? “Al die jaren werken, betalen aan de belastingdienst en nu? Nu ben ik niks, kan nergens aankloppen en krijg 500 euro in de maand als zijnde lening van de gemeente.”

Gestraft

“Ik ben geen uitzondering, er zijn zoveel hardwerkende zzp’ers. Ze lopen ook tegen dit soort problemen op.” Jolanda vraagt zich dan ook af waarom je zo hard gestraft wordt voor al je harde werk. “Is er geen voorziening die menselijk is? Mijn kids hebben nu een moeder met kanker. Ze kunnen niks, er is geen geld.” Daarom vraagt ze de politiek in Nederland wakker te worden. “Zorg eens goed voor de zzp’er”, schrijft ze. “Maak een verzekering zodat we in elk geval op financieel gebied zorgeloos verder kunnen tijdens ziekte.”

Haar bericht op Facebook wordt massaal geliket en gedeeld. Onder haar post reageren andere zzp’ers die zich in het verhaal van Jolanda herkennen of zich zorgen maken over de toekomst.

