Vrouw van ernstig zieke Fernando Ricksen doet zijn ex een smeekbede

Het gaat steeds slechter met ex-profvoetballer Fernando Ricksen. Hij heeft al een aantal jaar ALS. Zijn gezondheid gaat nu rap achteruit. Hij brengt zijn laatste dagen door in een hospice in Schotland.

Zijn vrouw Veronika en dochter wonen in Spanje en kunnen door geldproblemen niet bij Fernando zijn. Dit doet Veronika heel veel pijn. Ze is bang dat ze zijn laatste dagen niet samen kunnen doorbrengen.

Stress

“Het is heel stressvol voor hem. Ik had hem aan de telefoon en hij zei: ‘Ik kan het niet meer aan.’ Het is te veel voor hem, teveel stress. Hij verliest veel gewicht en hij kan niet slapen”, zegt Veronika tegen Shownieuws. “Het is teveel. Alles is teveel.”

Scheiding

Veronika wil graag bij Fernando zijn en doet daarom een noodoproep aan de ex van Fernando. Volgens haar zou de ex-profvoetballer nog geld van haar krijgen. Fernando speelde destijds in Rusland en ze hadden een gezamenlijke rekening. Ze pakte al zijn geld en vroeg een scheiding aan. “De rechtbank bepaalde dat ze de helft terug moest geven”, legt ze uit. “Maar ze heeft nog steeds niks teruggegeven.”

Zware tijd

Het geldtekort is niet het enige probleem waardoor Veronika niet bij haar zieke man kan zijn. Veronika is Russisch en kan daardoor maar een bepaald aantal dagen per maand in Schotland zijn. “Ik moet gewoon terug.” Daar heeft ze het heel moeilijk mee. “We zijn al 11 jaar bij elkaar en nu zijn we van elkaar vandaan. Voor mij was het een dagtaak om voor hem te zorgen. Voor 5 jaar nu al. En nu heb ik mijn wederhelft niet meer bij me. Dus het is een zware tijd.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP