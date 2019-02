Vrouw Ferri Somogyi openhartig over eerste date: 'Eerst zei ik nee'

Ferri (45) en Noëlle (27) Somogyi zijn zielsgelukkig samen. Hun huwelijk in juni 2018 en de geboorte van hun dochter Véda in september 2018 was de kers op de taart.

En dat terwijl Noëlle eerst niet eens wilde daten met de GTST-acteur, vertelt ze eerlijk bij een verliefd kiekje op Instagram.

Advertentie

Eerste date

“Bijna 2 jaar geleden vroeg een bekende van ons aan mij of ik een date met hem zou willen. Mijn antwoord hierop was nee”, aldus Noëlle. “Uiteindelijk ging ik overstag. Ik bestelde snel voor een fortuin aan platte schoenen (zodat ik genoeg keuze had) omdat ik toen altijd op hakken liep en ik bang was langer dan hem te zijn (niet het geval).”

Baby en trouwen

Een succesvolle eerste date was het zeker en er gebeurde heel veel in een jaar. “Het was perfect vanaf het begin en 9 maanden later al was kleine Véda onderweg. Weer iets later werd hij mijn man.”

Échte eerste ontmoeting

Maar dat was niet hun eerste ontmoeting. “8 jaar voor die eerste date, toen ik 17 was, heb ik Ferri voor het eerst ontmoet tijdens een avond uit, maar daarna nauwelijks contact gehad.” 10 jaar geleden dus. Ferri was toen 35. “Nooit had ik kunnen bedenken dat hij degene zou zijn met wie ik dit geluk mag delen.”

Leeftijdsverschil

Of het ’t leeftijdsverschil was dat Noëlle in eerste instantie tegenhield om met Ferri te gaan daten, zegt ze niet. Wel drijft ze daar zelf flink de spot mee. Zo schreef ze bij een foto terwijl ze nog zwanger was: “Bij het afrekenen van een fles wijn in de supermarkt net zag ik aan het hoofd van de caissière dat ze haar mond wilde opendoen om naar mijn id te vragen. Geeft niet hoor, denk ik dan. Weet jij veel dat ik echt volwassen ben en ben getrouwd met een man van 45. Maar in dit geval helpt het wel om die buik in het zicht te brengen, gelijk klaar.”

Feestweek in ons dorp!🎉🤗 Een bericht gedeeld door Noëlle (@noellesomogyi) op 11 Aug 2018 om 9:35 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP