Vrouw neemt een foto van zichzelf maar ziet daarna iets wat ze níet had verwacht

Wat een onschuldige foto moest zijn van Georgïa Shortall (28) waarop haar zwangere buik te zien was, leverde een toch wel iets ander kiekje op dan verwacht.

Ze had namelijk niet door dat haar kleine zoontje op de achtergrond aan banjeren was en met zijn beentje te zien was op een wel erg, eh… treffende plaats.

Zwangere buik

“Ik had het aanvankelijk niet door”, vertelt ze aan HuffPost UK. “Ik was aan het bellen met een vriendin en we hadden het over hoe groot mijn buik intussen al was. Daarop zei ik dat ik een foto zou nemen. Dat deed ik en ik stuurde hem door. Het was mijn vriendin die opmerkte dat er iets hilarisch aan de hand was.”

Ze vond de foto zelf hilarisch en besloot om hem op Facebook te zetten met de tekst: “Als het been van je zoon… de foto verandert.”

Bron: HLN.be. Beeld: iStock