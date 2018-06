Vrouw deelt trots foto van verlovingsring maar krijgt dan reacties die ze níet zag aankomen

De Amerikaanse foodblogger Jen Phanomrat deelde zo trots als een pauw een foto van haar ring op internet met de mededeling dat ze gaat trouwen met haar grote liefde. Maar bij het laten zien van haar ring werd ze plots door iedereen uitgelachen.

Na een relatie van negen jaar vroeg haar vriend Leo haar ten huwelijk en deelde het blije nieuws op Instagram aan haar volgers. “Negen jaar later, en ik heb JA gezegd tegen mijn beste vriend”, zette ze er nog bij.

Reacties

Jen schrok toen ze het commentaar las bij de foto: de ring die ze kreeg zou maar klein en goedkoop zijn volgens haar volgers. “Het lijkt alsof hij in de winkel vroeg naar de ‘kleinste ring ooit gemaakt'”, schrijft iemand. “Ik begrijp eenvoud, maar dit gaat mijn petje te boven. Waarom zou iemand zoiets kleins willen kopen?”, “Waar is de ring?” en “Gaan we nu allemaal doen alsof die ring niet microscopisch klein is?”, schreven de mensen.

Jen

Jen vertelt geschrokken te zijn van de reacties. “Ik was zo geschokt dat er zoveel vrouwen hun tijd verkwisten met op elkaar reageren om ons moment van geluk te verpesten. Hij wist exact wat voor ring ik wilde. Een delicate, gouden ring met een kleine parel. Ik draag normaal gesproken geen juwelen, maar wanneer ik dat doe, dan zijn ze simpel en minimalistisch.”

Na al het negatieve commentaar heeft de foodblogger de reacties uitgeschakeld op haar Instagram.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock