Vrouw maakt hilarische foto's van haar problemen om zwanger te raken

Onvruchtbaarheid is niet echt een onderwerp om grapjes over te maken. Toch besloot een 35-jarige vrouw het allemaal wat luchtiger te benaderen dan het eigenlijk is.

De vrouw gebruikt op social media de naam Karen, omdat ze door haar baan als lerares niet wil dat ze onder haar echte naam te vinden is op social media. Op haar pagina’s plaatst ze namelijk grappige teksten over problemen hebben met zwanger worden. Zelf heeft ze ook maandenlang in het IVF-traject gezeten. Ze weet zelf als geen ander hoe het is om dit zware traject te volgen. Dat lijkt helemaal niet grappig, maar toch heeft de vrouw al meer dan 11.000 volgers die ze dus heeft kunnen helpen om de moeilijke tijden door te komen.

Humor

Door foto’s met grappige teksten te plaatsen, zorgt ze ervoor dat vrouwen er gewoon openlijk over kunnen praten. Ze wil zich niet focussen op de negatieve kant van het IVF-traject (zie video), maar juist de humor ervan inzien. In april 2016 begon de vrouw de pagina en inmiddels is het dus een grote hit:

Infertility. Een bericht gedeeld door Hilariously Infertile (@hilariously_infertile) op 28 Jul 2017 om 8:14 PDT

A big thanks to IVF 🎉 Een bericht gedeeld door Hilariously Infertile (@hilariously_infertile) op 16 Aug 2017 om 9:00 PDT

Thanks. 🙃 Een bericht gedeeld door Hilariously Infertile (@hilariously_infertile) op 9 Jul 2017 om 8:21 PDT

Seven years ago today I was lucky enough to marry the love of my life. Everyday I am happier than the day before. Our marriage is unreal. Happy Anniversary baby!! #hilariouslyinfertile #anniversary Een bericht gedeeld door Hilariously Infertile (@hilariously_infertile) op 7 Aug 2017 om 1:37 PDT

