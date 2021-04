Zó ziet de vrouw van Francis van Broekhuizen eruit

Operazangeres Francis van Broekhuizen (45) is ruim vijftien jaar samen met haar grote liefde Jacqueline. Bijna tien jaar geleden trouwden ze. Benieuwd hoe Jacqueline eruit ziet? Wij hebben een aantal lieve kiekjes van het stel verzameld.

Francis van Broekhuizen kan geweldig zingen en werd landelijk bekend als operazangers. Toch leerde het grote publiek haar pas echt kennen toen ze steeds vaker deel begon te nemen aan televisieprogramma’s. Zo zagen we haar al in De slimste mens, All together now en momenteel is ze te zien in De verraders.

Advertentie

Francis en Jacqueline

Francis heeft in korte tijd velen harten veroverd met haar Rotterdamse accent en goudeerlijke humor. Maar wat weinig mensen weten is wie toch de vrouw is die achter haar staat. Dat is Jacqueline, waarmee ze in juli haar 10-jarig huwelijk viert.