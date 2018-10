Vrouw gaat vreemd en wordt op Google Maps door haar man betrapt

Erachter komen dat je vrouw vreemdgaat is natuurlijk vreselijk, maar hoe deze man uit de Peruaanse hoofdstad Lima zijn overspelige vrouw betrapt is wel heel bizar.

Hij zag zijn vrouw namelijk op Google Maps flikflooien met een andere man.

Knuffelend

De man zocht op Google Maps naar de snelste route naar een beroemde brug in de stad Lima. Plotseling kwam hij een knuffelend stel op een bankje tegen. De man lag met z’n hoofd op de schoot van de vrouw, terwijl zij door zijn haar streelde. De vrouw met donker haar droeg een witte blouse, spijkerbroek en droeg hakken. Hmm… die outfit kwam hem wel heel bekend voor.

Innig contact

Hij bekeek de foto beter en zoomde ‘m in. Hij schrok, want het bleek zijn vrouw te zijn. Maar hij was niet degene met wie ze zo innig contact had. De foto’s zijn vlakbij de Puente de los Suspiros genomen. Dit is een bekende brug in Lima en wordt vaak bezocht door verliefde stelletjes. Een auto van Google heeft met een speciale 360-gradencamera de beelden geschoten en op de site van Google Maps gezet.

Gescheiden

De man heeft zijn vrouw gelijk toen ze thuis kwam geconfronteerd met het bewijs van haar overspel. Zijn vrouw gaf toe dat ze inderdaad met de man op de beelden een affaire had. Het koppel is daarna gescheiden, melden verschillende lokale media.

