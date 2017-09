Deze vrouw besluit iets fantastisch te doen nadat ze haar vlucht miste

Bijna niets zo frustrerend als je vlucht missen. Mahshid Mazooji miste haar overstap waardoor ze een nacht op het vliegveld in Charlotte (North Carolina) moest doorbrengen. Ze besloot van die behoorlijk vervelende situatie toch het beste te maken – en hoe.

Het laatste wat Mahshid wilde, was zichzelf de hele nacht opvreten om haar gemiste vlucht. In plaats daarvan kwam ze op het idee zelf een videoclip te schieten. En op welk nummer kan je dat in zo’n situatie nou beter doen dan Lionel Richie’s All night long?

Meer dan een miljoen

Dat deed ze niet in d’r eentje. Mahshid wist een handjevol vliegveldmedewerkers te mobiliseren om een potje met haar te dansen. Ze swingt met de barista, de gate-medewerkers en mede-passagiers. En dat levert een video op die zelfs de grootste zuurpruim opvrolijkt. De clip is ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken en bewijst dat een héle frustrerende situatie met een beetje goede wil toch nog kan uitpakken tot een feestje – letterlijk.

