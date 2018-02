Vrouw uit Oekraïne leeft 30 jaar lang met haar gemummificeerde moeder

Toen de politie in Oekraïne gebeld werd door de buren van een gepensioneerde vrouw, deden ze een bizarre vondst. In een van de kamers bleek het lichaam van haar moeder te liggen (of wat daar nog van over was), die minstens 30 jaar geleden is overleden.

De buren van de 77-jarige vrouw hadden de politie gebeld. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een appartement aan dat vuil was en volstond met troep. De oude vrouw lag verlamd op de vloer en had dringend medische hulp nodig. Maar dat was nog niet alles wat de politiemensen te wachten stond.

Religieuze symbolen

In een van de kamers vonden ze op een bank de resten van haar allang overleden moeder aan, omringd door religieuze symbolen. Het lichaam was gehuld in een witte jurk, groene sokken en blauwe schoenen. Het hoofd was afgedekt.

Geen contact

De dochter, die nu zelf ook een bejaarde vrouw is, leefde nog, maar bleek wel verlamd aan haar allebei haar benen. Er was geen gas, water of elektriciteit in haar flat. De vrouw had geen contact met haar buren en deed de deur nooit open. Ondanks dit alles hadden de buren geprobeerd om voor haar te zorgen en zetten eten voor de deur.

Vermoeden

Niemand had het vermoeden dat de vrouw al die jaren met het gemummificeerde lichaam van haar moeder in huis had geleefd.

Forensisch experts

Het lichaam is naar forensisch experts gestuurd en de oude vrouw is opgenomen in het ziekenhuis, meldde de politie.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock