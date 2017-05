Vrouw (26) belandt in de gevangenis nadat de douane haar dagboek leest

Molly Hill (26) uit Australië was onderweg naar haar vriend die op het Amerikaanse eiland Hawaii was, toen het op het vliegveld plotseling misging.

Ze mocht namelijk het vliegveld niet af omdat de douane op het vliegveld haar dagboek had gelezen. Daar stond iets in wat ze ‘verdacht’ vonden.

Molly werd zomaar uit de rij reizigers gehaald en al haar spullen werden uitvoerig gecontroleerd. Zo ook haar persoonlijke dagboek.

Meelezen

“Toen ze daarin over mijn ‘laatste dag op het werk’ en mijn ‘afscheidsdrankje’ lazen, dachten ze écht dat ik van plan was om illegaal te verhuizen naar Amerika”, vertelt ze aan Daily Mail. Maar het bleef niet bij de eerste check in de rij. Ze werd in een ander kamertje op een vervelende manier gefouilleerd en ze moest zich zelfs helemaal uitkleden zodat de douanemedewerkers haar grondig konden onderzoeken. Ze moest daar hurken en hoesten om te laten zien dat ze niets vreemds bij zich had, zoals bijvoorbeeld drugs.

Terug

Dat had ze niet – maar niemand wilde luisteren naar haar verhaal en ze mocht haar reis naar haar vriend niet voortzetten. “Ik kreeg te horen dat er die dag geen vluchten meer naar Australië zouden gaan en dat ik de nacht door zou moeten doorbrengen in de cel. Ik werd geboeid en gewoon in de gevangenis gestopt.” Ze bracht daar de nacht door – allemaal vanwege een paar onschuldige regels in haar dagboek, waarmee ze helemaal niet bedoelde dat ze ging stoppen met haar werk maar op het laatste drankje met collega’s voordat ze op vakantie zou gaan.

Opzoeken

Uiteindelijk mocht ze een dag later naar haar thuisland terug. Maar wel moest ze zelf haar nieuwe ticket betalen van Hawaii naar Australië, wat haar 550 euro kostte. De luchtvaartmaatschappij toont geen medeleven en betaalt haar niets van dit bedrag terug. Gelukkig had ze 1 lichtpuntje in deze reis-nachtmerrie: haar vriend had zo met haar te doen, dat hij haar vervolgens kwam opzoeken in Australië.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Man en vrouw worden als criminelen behandeld door fout van de douane.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock.