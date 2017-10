Heftig: vrouw uit Venlo wordt in eigen woning gegijzeld

Afgelopen nacht is een vrouw in Venlo gegijzeld in haar eigen woning.

De verdachte, een 63-jarige man uit Venlo, wist aanvankelijk te ontkomen, maar werd later in de nacht in zijn eigen woning gearresteerd.

Overmeesterd

Bij thuiskomst werd de vrouw overmeesterd door een man. Toen de man even niet oplette, wist de vrouw te ontsnappen naar een andere kamer, waar ze zichzelf opsloot. Daar belde ze de politie. Een arrestatieteam viel even later de woning in en bevrijdde de vrouw.

Gelukkig bleef de vrouw ongedeerd.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Istock



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!