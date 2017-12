Vrouw (78) doneert per ongeluk een goudschat aan een bejaardentehuis

Een 78-jarige weduwe uit het Duitse Mönchengladbach heeft zonder dat ze het wist iets waanzinnig kostbaars weggegeven aan een bejaardentehuis.

Ze dacht dat ze alleen een kartonnen doos vol speciale voeding had gedoneerd, die haar man at voordat hij overleed. Maar wat ze niet wist, is dat er een ware goudschat in diezelfde doos zat.

Krugerrands

Een medewerkster van het bejaardentehuis was de etenswaren uit de doos aan het halen, toen ze ineens een plastic doosje met gouden munten vond. 109 stuks, maar liefst. Ze belde de politie, en die kwam tot een waanzinnige conclusie. De munten zijn Krugerrands, die in opdracht van de Zuid-Afrikaanse regering geslagen zijn. 1 munt bestaat uit 31,1 gram goud. En de 109 stuks die in het plastic bakje zaten, zijn samen maar liefst 100.000 euro waard.

Verrassing

Wie het vindt, mag het houden? Nee, zo oneerlijk waren de bejaardenverzorgster en politie gelukkig niet. De agenten brachten de verzameling munten terug naar de weduwe. En wat bleek? Zij wist inderdaad dat haar overleden man munten spaarde, maar dat die van zó’n hoge waarde waren, had ze nooit durven dromen. Ook wist ze niet waar zijn verzameling munten dan was.

Een bijzondere verrassing voor de vrouw, zo vlak na het overlijden van haar grote liefde. Wat ze nu met de munten gaat doen, is nog niet bekend.

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock