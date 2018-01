Déze vrouw speelt een grote rol in het leven van Máxima maar niemand kent haar

Máxima heeft dag in dag uit de prachtigste outfits aan. En daar wordt ze bij geholpen.

We geloven zeker dat onze koningin zelf een goede smaak heeft wat kleding en accessoires betreft. Maar haar kamenier en kleedster, Jolande ten Brinke, doet uiteraard het meeste werk.

Geen aandacht

Zij zorgt ervoor dat Máxima er bij elk evenement en elk bezoek stijlvol uitziet. Ze onderhoudt en bewaart alle koninklijke kledingstukken en de items die Máxima heeft gedragen, zodat ze ze nog eens opnieuw kan gebruiken. Jolanda blijft zelf liever helemaal weg van alle media-aandacht.

Maar ze is wel altijd samen met Máxima. Tijdens buitenlandse reizen is zij de baas over de kleding, schoenen, accessoires en zelfs het kapsel van de koningin. Aan haar de taak om alle outfits klaar te hebben liggen op het goede moment. Ze maakt daar altijd een heel draaiboek van, ook omdat Máxima zich nog weleens meerdere keren omkleedt op een dag. Best een verantwoordelijkheid, dus.

Jolanda, de kamenierster/kleedster van Máxima kwam vanavond ook in beeld (rechts). Foto met dank aan Josée Zwaga. https://t.co/1RhZJeGJLo pic.twitter.com/ukj23kupGB — Josine Droogendijk (@josineevers) 5 september 2017

Bekijk hier meer foto’s van Jolanda.

Bron: Beau Monde. Beeld: ANP