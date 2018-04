Vrouw haalt live op televisie haar (neppe) neus van haar gezicht

Jayne Hardman kreeg vorig jaar te horen dat ze de ziekte van Wegener heeft. Hierdoor kreeg ze ademhalingsproblemen en werd haar neus plat. Ze heeft toen een neusprothese gekregen, die ze met magneten eraf kan halen. Kijkers schrokken toen ze dit gisteren live op televisie liet zien.

Ontstoken

De ziekte van Wegener is een zeldzame aandoening waarbij bloedvaten in het lichaam ontstoken raken, met name in de neus en de longen. Bij Jayne was dit zo erg dat haar neus plat werd, doordat haar neus in haar gezicht viel. “Het ging van een gezwollen, vreemde neus naar een volledig plat vlak. Er werd toen speciaal voor haar een neusprothese gemaakt. Deze prothese is gemaakt door een dokter van het Koningin Elizabeth Ziekenhuis Birmingham. De dokter vroeg Jayne wat voor neus ze graag wilde hebben. “Net zoiets als die van u”, zei ze tegen de dokter. Et voilá, de dokter maakte een mal van haar eigen neus.

Live

De dokter heeft de prothese zo gemaakt, dat ‘ie met magneten vastzit. Hierdoor kan Jayne hem makkelijk erop zetten en eraf halen. Gisteren was Jayne te zien in de Britse ochtendshow This Morning TV Show, waarin ze haar verhaal vertelde. Halverwege de show vertelde ze over de magneten en haalde ze de neusprothese er ineens af. De presentatoren en kijkers schrokken. Dit zagen ze niet aankomen, maar vonden het prachtig om te zien dat zoiets tegenwoordig gewoon kan.

A woman who lost her nose after contracting a rare condition says her life has been ‘transformed’ after being given a prosthetic nose. Jayne Hardman from Redditch says she can now enjoy life after a 6-year battle with vasculitis. Read more: https://t.co/hASaE4zHgK pic.twitter.com/UXnVjv8c8d — ITV News Central (@ITVCentral) April 10, 2018

Schaamte

Jayne’s nieuwe neus heeft haar leven veranderd. Voorheen durfde ze door haar neus bijna niet de deur uit. “Ik ging niet naar buiten, alleen als mijn man erbij was of als ik naar plekken ging die ik kende, zoals de supermarkt. De vrouw daar staarde gelukkig niet naar me.” Jayne vindt het ook lastig om naar de beelden van vroeger te kijken, toen ze nog geen prothese had. “Ik vind het moeilijk terug te zien hoe erg het eruitzag. Dat doet me pijn”, vertelt ze.

Spin

“Een keertje ging de prothese eraf toen ik nieste”, legt Jayne uit. “Dus nu hou ik m’n neus voortaan goed vast als ik moet niezen.” Ook is het verstandiger om hem ’s nachts af te doen, voor het geval je hem in je slaap er per ongeluk af slaat. “Meestal doe ik er dan een pleister op, omdat ik bang dat een spin in m’n neus gaat”, lacht ze.

“@Plentygist: British woman, Jayne Hardman left audiences in real shock recently during a TV live programme, ‘This Morning TV show’, when she suddenly took off her prosthetic nose.@Gidi_Traffic pic.twitter.com/BSQM07RMFr — GIDITRAFFIC (@Gidi_Traffic) April 11, 2018

Nog mooier

Jayne vindt haar nieuwe neus zelfs mooier dan haar oude neus. Die vond ze namelijk maar ‘behoorlijk groot’. Ze werd er op school zelfs mee uitgelachen. Dat noemen we dan een geluk bij een ongeluk.

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter