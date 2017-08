Toen haar man de diagnose kreeg dat hij een hersentumor had en nog maar 15 maanden te leven had, was dat voor de 24-jarige Taylor een reden om te beginnen met afvallen.

Het slechte nieuws was voor haar een wake-up call omdat ze vond dat haar lichaam in de beste conditie moest zijn voor de tijd die ze samen nog hebben. Ze stopte meteen met snacken en besloot een operatie te ondergaan. Nadat ze een maagverkleining kreeg, verloor ze meer dan 60 kilo en nu weegt ze nog maar 63 kilo. Na de operatie is ze gezonder gaan eten en dagelijks gaan sporten. Daar verloor ze in totaal de helft van haar lichaamsgewicht mee.

Troost

Ze voelt zich eindelijk goed genoeg om een bikini te dragen op het strand en dagjes weg te gaan met haar man, naar bijvoorbeeld pretparken. Ze vertelt aan Daily Mail: “Toen ik het nieuws hoorde, gebruikte ik eten als een soort troost. Ik heb veel te veel tijd verspilt met eten, slapen en niet met hem zijn. Ik besloot om het anders te gaan toen en het beste te halen uit de tijd die we nog samen hebben.”

Energie

“Ik ben zoveel afgevallen doordat ik wist dat ik niet kon falen. Ik deed het niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn man. Ik heb nu veel meer energie en dat heeft ons huwelijk echt veel sterker gemaakt”, vertelt ze.

