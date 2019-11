Jongeman geeft verloofde hilarisch badpak om 'andere mannen af te schrikken'

We zijn allemaal weleens een klein tikkeltje jaloers ingesteld, toch? Om duidelijk te maken dat zijn vriendin alléén van hem is en van niemand anders, ontwierp de Australische Pedro Cuccovillo een komisch badpak voor haar.

De Instagrammer deelt dagelijks foto’s en video’s die je met een korreltje zout moet nemen op het socialmediaplatform. Gegarandeerd dat deze badpak-grap daar ook onder valt.

Ideale verloofde

“Mijn verloofde Patty is dol op bikini’s en badpakken, maar ik geef er liever helemaal geen geld aan uit. Deze keer heb ik toch wat geld opzijgezet en het perfecte badpak voor haar gekocht”, begint hij zijn video.

Blinddoek af

We zien Patty geblinddoekt van outfit wisselen. Als ze de blinddoek vervolgens af mag doen en ze zichzelf in de spiegel bewondert, weet ze niet wat ze ziet. “Wat is dít?”, roept ze schaterlachend. Maar toegegeven: haar gloednieuwe badpak staat haar absoluut niet verkeerd!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pedro Cuccovillo Vitola (@pedrocuz) op 19 Nov 2019 om 1:42 (PST)

Misschien niet helemaal de tijd van het jaar, maar je kunt een leuk badpak niet vroeg genoeg in huis hebben. We zochten vast een paar vrolijke exemplaren voor je uit:

Bron: Instagram. Beeld: iStock