Vrouw bedenkt hilarische oplossing voor te hard rijdende auto’s in de straat

Erelid

Vanwege haar veiligheidsactie is Patti door de politie uitgeroepen tot erelid van de politie. Dit is misschien geen officiële titel, maar laat wel zien dat de politie haar inzet voor de gemeenschap en haar kleinkinderen wel waardeert. Daarom zorgde nog voor een klein extraatje. Pesola: “Het beste dat ik kon bedenken was haar een hoed en badge te geven, zodat ze er iets officiëler uitziet.”

Of de föhn daadwerkelijk effect heeft op de snelheid van de automobilisten is niet duidelijk. Toch blijft Patti voorlopig aan de kant van de weg zitten.

I was able to find Ms. Patti.

She was made an honorary Trooper with a campaign hat and sticker badge for her work to keep her grandkids safe. #SlowDown#KidsCrossing#KeepOurKidsSafe https://t.co/M2EYlDQlku pic.twitter.com/eaAh4s1It2

— Trooper N. Pesola (@TrooperPesola) August 20, 2019