Vrouw (28) hoort 11 jaar niks uit haar linkeroor maar ontdekt dan de bizarre reden

Jade Harris (28) was verbluft toen ze ontdekte waarom ze 11 jaar lang niets uit haar linkeroor hoorde. Blijkbaar heeft er al die tijd een plastic balletje van een BB gun vastgezeten.

“Iedereen heeft me altijd gezegd dat ik zo luid praatte en veel schreeuwde, omdat ik mezelf niet hoorde”, vertelt Jade. “Het voelde vreselijk om niets uit m’n linkeroor te horen. Het was zo gênant.” Haar gehoor heeft dan ook veel invloed gehad op haar leven. “Ik had de neiging om veel thuis te blijven, want ik durfde niet naar luide, openbare plaatsen te gaan.

Geen idee

Pijn heeft ze de afgelopen jaren niet gehad gelukkig. Wel moest ze de televisie telkens ontzettend hard zetten voordat ze ook maar iets hoorde. Ook moest ze voortdurend aan mensen vragen hun verhaal te herhalen omdat ze het niet hoorde. “Dit ging zo’n 11 jaar door.” Ze had werkelijk geen idee wat de reden was.

Oorsmeer

Totdat ze naar de huisarts ging omdat er water in haar rechteroor was gekomen. Hierdoor was haar gehoor nog erger geworden. Tijdens de afspraak controleerden haar arts ook haar linkeroor en adviseerde haar om haar oren te laten uitspuiten. De arts verwachtte dat het waarschijnlijk om een opeenhoping van oorsmeer ging. Eenmaal tijdens de afspraak, kwamen ze erachter dat het niet om oorsmeer ging, maar dat er daadwerkelijk iets vastzat in haar oor.

Huisfeest

Er werd gelijk een afspraak gemaakt in het ziekenhuis. De artsen dachten dat het een gele kraal was die in haar oor vastzat. Met een metalen haakje is het gele balletje toen uit haar oor gevist. “Toen het balletje uit m’n oor was, beseften we pas wat het was”, gaat Jade verder. Het was een plastic kogel van een BB gun. Toen ze het kleine, gele plastic balletje zag, herinnerde ze zich weer dat ze op 17-jarige leeftijd een keer met een BB gun speelde op een huisfeest. Maar ze had nooit gedacht dat haar slechte gehoor daarmee te maken had.

Opgelucht

Jade kon direct erna weer horen en was enorm opgelucht. Wel zegt ze dat ze haar eigen stem nu heel anders vindt klinken. “Ook voelde de wind ineens heel vreemd aan.” Maar daar kan ze wel aan wennen. Ze is ontzettend blij dat alles goed is gekomen en dat er niets ernstigs aan de hand was. “Bovendien is geweldig om de kinderen nu goed te horen lachen en spelen. Maar helaas hoor ik ze nu ook beter wanneer ze tegen elkaar aan het schreeuwen zijn”, lacht Jade.

