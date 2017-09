Vrouw verhuurt huis via Airbnb en treft dít aan na haar vakantie

Wanneer je een droomappartement in Parijs bezit, is het natuurlijk niet zo’n gek idee om deze tijdelijk te verhuren als je zelf op vakantie gaat. Maar daar kreeg deze dame wel spijt van…

Ook het Canadese stel in bovenstaande video kreeg spijt van het verhuren van hun huis.

De vrouw had haar huis 3 weken verhuurd via Airbnb en kreeg de schrik van haar leven toen ze thuiskwam. Ze had verwacht dat de huurders het appartement netjes achter hadden gelaten, maar niets bleek minder waar. Ze rook al een vreselijke stank toen ze de deur opendeed. Aan HLN vertelt de vrouw: “Overal lagen uitwerpselen, urine en drankflessen. Van de vloer tot het plafond was het besmeurd en ook het bed was als toilet gebruikt.”

Reactie

Het werd nog erger: de huurder was nog aanwezig in de woning en wilde niet vertrekken. Pas een week later vertrok hij. De vrouw nam contact op met Airbnb, maar kreeg geen hulp. Daarom plaatste ze foto’s van de situatie op Facebook. “Ik eis gewoon een reactie”, schrijft de vrouw bij de verschrikkelijke foto’s. “Ik wil een schadevergoeding van de huurder of van Airbnb zodat ik mijn flat kan laten schoonmaken.” Of de vrouw al een reactie van Airbnb heeft gekregen, is niet bekend.



Bron: HLN.be. Beeld: Facebook.