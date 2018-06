Vrouw Humberto vertelt over moeilijke tijd in allerlaatste 'RTL Late Night'

Humberto Tan presenteerde gisteravond voor de laatste keer ‘RTL Late Night’. Met een lach en een traan nam hij afscheid van zijn tv-kindje. En dat in het bijzijn van bijzonder publiek.

Toen Humberto voor de laatste keer plaatsnam op zijn presenteerstoel, werd hij blij verrast. In het publiek bleken al zijn geliefden te zitten. Familie, vrienden, en ja, zéker ook zijn drie knappe kinderen Isa (20), Julia (17) en Benjamin (11) én zijn mooie vrouw Ineke.

Doorzetter

Ineke kwam in de laatste RTL Late Night van haar man ook aan het woord. Ze sprak haar verwondering over Humberto uit, toen zijn sidekick Luuk Ikink haar vroeg hoe zij de afgelopen tijd heeft ervaren. Daarop antwoordde ze het enorm knap te vinden hoe haar man zich staande heeft gehouden, terwijl hij wist dat zijn tv-programma op zijn einde liep. “Dat lijkt me vreselijk lastig. Dat je niet meer kunt bouwen, en dan toch doorgaat.” De kinderen gaven aan dat ze het vooral heel leuk vinden dat hun vader nu meer thuis zal zijn en dus ook meer tijd voor zijn gezin zal hebben.

Dionne Stax

Over Humberto’s vermeende affaire met NOS-presentatrice Dionne Stax werd natuurlijk met geen woord gerept. Waar of niet waar: het koppel lijkt er sterker uit te zijn gekomen, want de liefde en warmte spatten van Inekes gezicht.

Citaat schoonmoeder

Bij zijn afscheid, citeerde Humberto de moeder van Ineke nog. “‘Dat wat je geeft moet je snel vergeten, maar dat wat je krijgt moet je lang onthouden.’ RTL Late Night heeft me zoveel gegeven. Wat ik ook ga doen in de toekomst: dit zal ik altijd bij me dragen.”

Edsilia Rombley

En wauw, laten we ook nog even stilstaan bij Edsilia Rombleys prachtige vertolking van het nummer De liefde van je vrienden, waardoor de tranen weer over Humberto’s wangen biggelden. Dank je wel voor de fijne tv, Humberto. Wij gaan je missen en vast vaak nog terugzien!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Late Night. Beeld: ANP