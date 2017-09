Deze vrouw stapte in het huwelijksbootje met... zichzelf

In de categorie waarom ook niet: trouwen met jezelf. De Italiaanse Laura Mesi (40) heeft helemaal geen man nodig voor een lang gelukkig leven en beloofde daarom de eeuwige trouw aan zichzelf.

Een wolk van een jurk, een bruidstaart, bruidsmeisjes: het ontbrak Laura op haar trouwdag aan niets. Nou ja, een kniesoor zou zeggen dat een partner misschien leuk was geweest, maar daar is de Italiaanse het niet mee eens. “Je kunt ook een sprookje hebben zónder prins.”

Soulmate

Laura vindt dat je eerst van jezelf moet houden voordat je je voor het leven verbindt aan een ander. Ze kwam twee jaar geleden op het idee toen haar relatie na twaalf jaar op de klippen liep. “Ik vertelde mijn vrienden en familie dat als ik op mijn veertigste nog geen soulmate had gevonden, ik met mezelf zou gaan trouwen.”

Niet afhankelijk

Dat het huwelijk niet wetmatig is, mag de feestvreugde niet verpesten. Ze zou overigens best ooit een leuke man willen ontmoeten. “Maar mijn geluk is niet van hem afhankelijk.” Go Laura!

Bron: BBC. Beeld: Facebook