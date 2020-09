Vrouw in tranen na eenzaam verjaardagsfeestje van zoontje (5) met Down

TikTok staat bol van de vrolijke dansfilmpjes, maar af en toe staan er ook wat meer confronterende video’s op. Zo plaatste een moeder onlangs een video waarin ze huilend vertelt dat er maar één vriendje op het verjaardagsfeestje van haar zoontje met syndroom van Down kwam.

De video, die echt hartverscheurend is, werd in drie dagen tijd al meer dan 7 miljoen keer bekeken.

In de video vertelt een vrouw dat ze onlangs voor haar zoontje een drive-by-verjaardagsfeestje had georganiseerd. Vrienden konden langs hun huis rijden en de jongen een fijne verjaardag wensen. Een hartstikke leuk idee natuurlijk, maar tot groot verdriet van de vrouw kwam er uiteindelijk maar één iemand opdagen.

“Wat als hij het beseft?”

“Dat is voor geen enkel kind leuk,” zo snikt ze in de video. “Maar mijn zoon heeft het syndroom van Down. En het deed pijn dat hij niet begreep wat er aan de hand was. Wat als hij het beseft? Wat als hij zich realiseert dat hij met opzet wordt buitengesloten? Waarom?” zo vraagt ze zich hardop af. De vrouw barst vervolgens in huilen uit en zet de camera uit.

“Wees betere ouders”

Dat er veel mensen met de vrouw en haar zoontje meevoelen, blijkt wel uit het feit dat er al meer dan 65.000 reacties onder de video staan. Veel mensen proberen de vrouw een hart onder de riem te steken. “Dit is vreselijk voor deze arme moeder, wees betere ouders,” zo reageert iemand. Een ander schrijft: “Mijn hart breekt voor haar en voor hem. Mijn zonen worden deze maand 5. Ik snap het. Het is het naarste wat er is als je kind gekwetst wordt en je daar helemaal niets aan kunt doen.”

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: TikTok. Beeld: iStock