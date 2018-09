Vrouw Jamie Oliver deelt emotioneel bericht over miskraam

Jamie Oliver en zijn vrouw Jools hebben vijf kinderen, maar de weg daar naar toe was niet altijd makkelijk. Het stel heeft twee kindjes verloren door een miskraam. Over die miskramen deelt Jools een emotioneel bericht op Instagram.

De vrouw van topkok Jamie Oliver deelt vandaag op Instagram een ode aan een vrouw die net zoals zij een kindje verloor en daar het boek ‘Ask Me His Name’ over heeft geschreven. Jools vond het zo’n mooi boek dat ze op Instagram schreef: “Bedankt Elle voor je fantastische boek. Ik kan niet wachten om het opnieuw te gaan lezen. Ik heb het binnen een dag uitgelezen (wat normaal onmogelijk is voor mij). Wat een mooi, krachtig en hartverscheurend boek dat je aan het nadenken zet. Je hebt je kleine Teddy trots gemaakt, wat een fantastische moeder ben jij.”

Engeltjes

Jools deelde eerder dit jaar het verdrietige verhaal van haar twee miskramen op Instagram. Bij een foto van zichzelf met haar jongste kindje River schreef ze: “Om de Internationale dag van de Verloskundigen te vieren. Wat een grote rol spelen verloskundigen bij het op de wereld brengen van onze kinderen. Ons gezin heeft zoveel geluk gehad met deze fantastische verloskundigen bij alle vijf ons kinderen en de twee engeltjes die we verloren zijn.” In een interview met Daily Mail zei ze toen: “Ik heb een miskraam gekregen toen ik drie maanden zwanger was, dat maakt je zo bang wanneer je opnieuw zwanger bent. Het maakt het onmogelijk om van het eerste deel van de zwangerschap te genieten.”

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty.